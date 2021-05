Il “vaffa” di Bassetti alla tifosa del lockdown (Di giovedì 6 maggio 2021) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2021/05/Bass-Okok-1.mp4 “Ma vaff***ulo, si vergogni!”. Così il professor Matteo Bassetti è sbottato contro Antonella Boralevi durante Zona Bianca – il nuovo talk show di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi – prima di lanciarsi in un duro attacco contro la scrittrice. Motivo? L’accusa di quest’ultima di dedicare più tempo a presenziare in tv che in ospedale. Dalla puntata del 5 maggio 2021 L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di giovedì 6 maggio 2021) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2021/05/Bass-Okok-1.mp4 “Ma vaff***ulo, si vergogni!”. Così il professor Matteoè sbottato contro Antonella Boralevi durante Zona Bianca – il nuovo talk show di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi – prima di lanciarsi in un duro attacco contro la scrittrice. Motivo? L’accusa di quest’ultima di dedicare più tempo a presenziare in tv che in ospedale. Dpuntata del 5 maggio 2021 L'articolo proviene da Nicola Porro.

