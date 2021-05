Il turismo | l’occasione di una vera ripartenza

Leggi su ecodibergamo

(Di giovedì 6 maggio 2021) Quando negli Usa il numero di vaccinati si è fatto rilevante, nel circuito delle carte di credito è stato registrato un improvviso aumento di transazioni. La stragrande maggioranza era per l’acquisto di viaggi aerei nel Paese, in particolare per la Florida. Viaggiare, il primo segno di ritorno verso una nuova normalità. Dopo mesi barricati in casa per paura del contagio, lo smartworking, la Dad che va e che viene, lacomincia anche da un trolley, una carta d’imbarco. Per ovunque, semplicemente.