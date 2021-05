Il Tribunale Ue dà ragione ai 5S. Il vitalizio può essere ridotto (Di giovedì 6 maggio 2021) Una sentenza storica che mette un punto fermo ad un’annosa questione che vede coinvolti quegli esponenti politici che al vitalizio “decurtato” proprio non si vogliono rassegnare: il Tribunale dell’Unione europea nella sentenza sul ricorso dell’ex eurodeputato Enrico Falqui che aveva fatto ricorso contro il Parlamento Ue per avergli ridotto la pensione dopo il taglio dei vitalizi italiani da parte della Camera dei deputati nel 2018, ha stabilito che il ricalcolo al ribasso non lede i diritti maturati dai parlamentari europei. “Il diritto alla pensione non comporta che l’entità della prestazione pensionistica non possa subire una contrazione: i principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento non implicano che l’importo delle pensioni sia stabilito in via definitiva e nulla vieta che esso venga adeguato al rialzo o al ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 6 maggio 2021) Una sentenza storica che mette un punto fermo ad un’annosa questione che vede coinvolti quegli esponenti politici che al“decurtato” proprio non si vogliono rassegnare: ildell’Unione europea nella sentenza sul ricorso dell’ex eurodeputato Enrico Falqui che aveva fatto ricorso contro il Parlamento Ue per averglila pensione dopo il taglio dei vitalizi italiani da parte della Camera dei deputati nel 2018, ha stabilito che il ricalcolo al ribasso non lede i diritti maturati dai parlamentari europei. “Il diritto alla pensione non comporta che l’entità della prestazione pensionistica non possa subire una contrazione: i principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento non implicano che l’importo delle pensioni sia stabilito in via definitiva e nulla vieta che esso venga adeguato al rialzo o al ...

