Il sottosegretario alla salute Costa inaugurerà il polo vaccinale Lavazza

TORINO Domani, venerdì 7 maggio, il sottosegretario alla salute Andrea Costa sarà in Piemonte, accompagnato dal presidente della Regione Alberto Cirio e dall'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi.

Ultime Notizie dalla rete : sottosegretario alla Migranti, il Papa: il futuro delle nostre società è "a colori" Il cardinale Michael Czerny, sottosegretario della stessa sezione, ha sottolineato che non spetta ... Alla conferenza stampa, a cui sono intervenuti in remoto anche mons. Paul McAleenan, vescovo ...

M5S, ultimatum Conte a Rousseau: "Dia dati iscritti". Ma Casaleggio fa muro Per il sottosegretario al Viminale, Carlo Sibilia, "il braccio di ferro di Rousseau non fa bene a ... insieme all'attuale amministrazione comunale, a scrivere il programma elettorale da sottoporre alla ...

Il sottosegretario Di Stefano alla Conferenza Italia – Vietnam Agenzia Internazionale Stampa Estero Rsa: Costa, auspico visite parenti già prossima settimana (ANSA) - ROMA, 06 MAG - "Le riaperture alle visite parentali nelle Rsa sono "'una scelta di umanità, mi auguro che in tempi rapidissimi, già dalla prossima settimana si possa consentire alle persone d ...

Turismo enogastronomico, nasce un tavolo per lo sviluppo strategico Sei associazioni di categoria hanno firmato un accordo di collaborazione alla presenza del sottosegretario alle Politiche agricole Gian Marco Centinaio. Obiettivo: promuovere il rapporto fra cibo, vin ...

