Il Senato discuterà il ddl Zan, ma la destra insorge (Di giovedì 6 maggio 2021) AGI - Dopo le polemiche e i tentativi di ostruzionismo, il Senato è pronto a dare il via alla discussione sulla proposta di legge contro l'omotransfobia che porta il nome del deputato Pd, Alessandro Zan. A nulla è valso il tentativo delle destre presenti in maggioranza di presentare un disegno di legge alternativo al Senato: la Commissione Giustizia, a maggioranza, ha disgiunto la proposta di legge Zan dagli altri testi che gli erano stati abbinati e il testo procederà dunque con un proprio iter. Il testo delle destre Tra le proposte contenute nel testo delle destre c'è "l'aumento delle pene in caso di discriminazione e violenza". ma interviene sull'articolo 61 del codice penale e non sul 604 ter. Dunque, in soli tre articoli, interviene sulle aggravanti generiche per futili motivi, e non sulla legge Reale-Mancino come fa la proposta che porta il nome del deputato dem. Introduce ... Leggi su agi (Di giovedì 6 maggio 2021) AGI - Dopo le polemiche e i tentativi di ostruzionismo, il Senato è pronto a dare il via alla discussione sulla proposta di legge contro l'omotransfobia che porta il nome del deputato Pd, Alessandro Zan. A nulla è valso il tentativo delle destre presenti in maggioranza di presentare un disegno di legge alternativo al Senato: la Commissione Giustizia, a maggioranza, ha disgiunto la proposta di legge Zan dagli altri testi che gli erano stati abbinati e il testo procederà dunque con un proprio iter. Il testo delle destre Tra le proposte contenute nel testo delle destre c'è "l'aumento delle pene in caso di discriminazione e violenza". ma interviene sull'articolo 61 del codice penale e non sul 604 ter. Dunque, in soli tre articoli, interviene sulle aggravanti generiche per futili motivi, e non sulla legge Reale-Mancino come fa la proposta che porta il nome del deputato dem. Introduce ...

fisco24_info : Il Senato discuterà il ddl Zan, ma la destra insorge: AGI - Dopo le polemiche e i tentativi di ostruzionismo, il Se… - mikvhd86 : RT @catlatorre: Una buona notizia: in Commissione Giustizia al Senato si discuterà SOLO la Legge Zan e non le altre della destra, presentat… - Lucia07129120 : RT @catlatorre: Una buona notizia: in Commissione Giustizia al Senato si discuterà SOLO la Legge Zan e non le altre della destra, presentat… - Alessan50612358 : RT @catlatorre: Una buona notizia: in Commissione Giustizia al Senato si discuterà SOLO la Legge Zan e non le altre della destra, presentat… - MKISKOV : RT @catlatorre: Una buona notizia: in Commissione Giustizia al Senato si discuterà SOLO la Legge Zan e non le altre della destra, presentat… -