Il ritorno al cinema tra Remo Girone, Woody Allen e lo scontro Godzilla vs. Kong (Di giovedì 6 maggio 2021) I cinema hanno riaperto e il sapore è quello di una piccola “liberazione” dal Covid, benché tutti giustamente in mascherina e ben distanziati. Così il reinserimento del pubblico in sala, in una gradualità che sa anche di scoperta per ogni spettatore isolato per mesi, fa tornare a girare il botteghino in favore di due film italiani. Pardon, uno italiano, Est-Dittatura last minute, commedia giovanilistica ambientata nella Romania di Ceausescu; l’altro francese ma girato da un italiano, Filippo Meneghetti. Est, una bella sorpresa di rilievo internazionale seppure a basso budget di Antonio Pisu, con rendimento da piccola perla per chi ama commedie davvero originali e tema del viaggio – in più con la rivelazione Lodo Guenzi, già sanremese con Lo Stato Sociale e qui prestato al cinema senza tante aspettative, ma con un ottimo risultato interpretativo. Ora il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Ihanno riaperto e il sapore è quello di una piccola “liberazione” dal Covid, benché tutti giustamente in mascherina e ben distanziati. Così il reinserimento del pubblico in sala, in una gradualità che sa anche di scoperta per ogni spettatore isolato per mesi, fa tornare a girare il botteghino in favore di due film italiani. Pardon, uno italiano, Est-Dittatura last minute, commedia giovanilistica ambientata nella Romania di Ceausescu; l’altro francese ma girato da un italiano, Filippo Meneghetti. Est, una bella sorpresa di rilievo internazionale seppure a basso budget di Antonio Pisu, con rendimento da piccola perla per chi ama commedie davvero originali e tema del viaggio – in più con la rivelazione Lodo Guenzi, già sanremese con Lo Stato Sociale e qui prestato alsenza tante aspettative, ma con un ottimo risultato interpretativo. Ora il ...

