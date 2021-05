Il progetto per ripristinare l’ecosistema del Po (Di giovedì 6 maggio 2021) Trecentosessanta milioni di euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) italiano saranno destinati a quello definito come il progetto più strategico del Paese per la tutela della biodiversità e il ripristino ambientale. Stiamo parlando della rinaturazione del Po, il lungo fiume italiano che attraversa le aree economicamente più dinamiche del Nord Italia. Il fine del piano, elaborato dal Wwf Italia e da ANEPLA – Associazione nazionale estrattori produttori lapidei affini di Confindustria – è potenziare la navigabilità e riqualificare il più lungo corso d’acqua della Penisola. Credit Giulio DavoglioIl progetto per il ripristino delle zone umide intorno a questo sentiero liquido è stato condiviso e integrato con la collaborazione dell’Autorità di Bacino distrettuale del Po e di AIPo, l’Agenzia interregionale per il Po, che riunisce le regioni ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 6 maggio 2021) Trecentosessanta milioni di euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) italiano saranno destinati a quello definito come ilpiù strategico del Paese per la tutela della biodiversità e il ripristino ambientale. Stiamo parlando della rinaturazione del Po, il lungo fiume italiano che attraversa le aree economicamente più dinamiche del Nord Italia. Il fine del piano, elaborato dal Wwf Italia e da ANEPLA – Associazione nazionale estrattori produttori lapidei affini di Confindustria – è potenziare la navigabilità e riqualificare il più lungo corso d’acqua della Penisola. Credit Giulio DavoglioIlper il ripristino delle zone umide intorno a questo sentiero liquido è stato condiviso e integrato con la collaborazione dell’Autorità di Bacino distrettuale del Po e di AIPo, l’Agenzia interregionale per il Po, che riunisce le regioni ...

