Il prof Bassetti e il nuovo scontro in tv: manda a quel paese Antonella Boralevi (Di giovedì 6 maggio 2021) In questi mesi di pandemia professori, dottori ed esperti hanno cercato di spiegarci al meglio la situazione legata al Covid anche tramite la televisione. Ovviamente tra i grandi protagonisti di questo ultimo anno, anche i virologi. Il professor Matteo Bassetti ha partecipato a più trasmissioni e durante l'ultima a cui ha preso parte, Zona Bianca su Rete 4, ha perso la pazienza con Antonella Boralevi. Bassetti ha mandato a quel paese la donna è tutto è iniziato dalla discussione tra lei e Daniela Santanché. La Santanché non condivide il fatto che le persone dell'età compresa tra i 30 e i 50 anni siano i più esposti ai contagi da Covid 19. Da qui l'intervento del ricercatore di Genova che sta facendo il giro del web in queste ultime ...

