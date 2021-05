Il Pensiero di San Giovanni XXIII per oggi 6 Maggio 2021 – Video

Leggi su lalucedimaria

(Di giovedì 6 maggio 2021) “Basta un poco di pazienza per disporre ogni cosa in ordine perfetto “è ildei santi di. Un insegnamento senza tempo. ?, tra tutti i santi, vi proponiamo undi San, il Papa buono per l’affetto che sapeva regalare ai fedeli. “Talvolta si crede di poter risolvere, in vario L'articolo proviene da La Luce di Maria.