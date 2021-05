Il paradiso delle signore: Cosimo vuole lasciare Milano. E Gabriella? Anticipazioni (Di giovedì 6 maggio 2021) Quella di giovedì 6 maggio è stata decisamente una sorprendente puntata de Il paradiso delle signore: Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini) ha finalmente ricevuto l’investigatore in grado di fornirgli informazioni sui “misfatti” di Umberto (Roberto Farnesi) e Adelaide (Vanessa Gravina), scoprendo così quanto le sue teorie sul destino di Achille Ravasi (Roberto Alpi) fossero infondate. Almeno teoricamente… Leggi anche: IL paradiso delle signore 5, Anticipazioni di venerdi 7 maggio 2021 Eh sì, perché il colpo di scena è stato presto servito: ai telespettatori è stato subito svelato che Umberto ha intercettato il detective un attimo prima che parlasse con Cosimo, al quale è stata dunque fornita una versione parecchio “edulcorata” di ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 6 maggio 2021) Quella di giovedì 6 maggio è stata decisamente una sorprendente puntata de IlBergamini (Alessandro Cosentini) ha finalmente ricevuto l’investigatore in grado di fornirgli informazioni sui “misfatti” di Umberto (Roberto Farnesi) e Adelaide (Vanessa Gravina), scoprendo così quanto le sue teorie sul destino di Achille Ravasi (Roberto Alpi) fossero infondate. Almeno teoricamente… Leggi anche: IL5,di venerdi 7 maggio 2021 Eh sì, perché il colpo di scena è stato presto servito: ai telespettatori è stato subito svelato che Umberto ha intercettato il detective un attimo prima che parlasse con, al quale è stata dunque fornita una versione parecchio “edulcorata” di ...

