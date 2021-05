Il nuovo Mediterraneo tra energia e commercio. Il dibattito di Irini (Di giovedì 6 maggio 2021) Ritorna il percorso verso “Shade Med 2021”, la conferenza annuale organizzata dall’operazione EuNavFor-Med Irini, l’impegno europeo per la Libia al comando dell’ammiraglio Fabio Agostini (qui il primo e secondo incontro). Il terzo appuntamento sarà martedì 11 maggio alle ore 14:30, organizzato in collaborazione con l’università cattolica del Sacro Cuore di Milano e il Centro di ricerca per il sistema sud e il Mediterraneo allargato (Crissma). In diretta web (anche su questa pagina), interverranno il comandante Agostini, il rettore dell’università del Sacro Cuore, prof. Franco Anelli, il direttore di Crissma, prof Riccardo Redaelli, il direttore degli Affari pubblici di Eni, Lapo Pistelli, il segretario generale del Servizio europeo per l’azione esterna, amb. Stefano Sannino, il direttore del master in geopolitica e global security dell’università La ... Leggi su formiche (Di giovedì 6 maggio 2021) Ritorna il percorso verso “Shade Med 2021”, la conferenza annuale organizzata dall’operazione EuNavFor-Med, l’impegno europeo per la Libia al comando dell’ammiraglio Fabio Agostini (qui il primo e secondo incontro). Il terzo appuntamento sarà martedì 11 maggio alle ore 14:30, organizzato in collaborazione con l’università cattolica del Sacro Cuore di Milano e il Centro di ricerca per il sistema sud e ilallargato (Crissma). In diretta web (anche su questa pagina), interverranno il comandante Agostini, il rettore dell’università del Sacro Cuore, prof. Franco Anelli, il direttore di Crissma, prof Riccardo Redaelli, il direttore degli Affari pubblici di Eni, Lapo Pistelli, il segretario generale del Servizio europeo per l’azione esterna, amb. Stefano Sannino, il direttore del master in geopolitica e global security dell’università La ...

