“Il mio ultimo messaggio. Ma lei…”. Luana, morta sul lavoro: parla il fidanzato Andrea. “Lo rileggo in continuazione” (Di giovedì 6 maggio 2021) Una confessione dolorosa e dolce quella di Andrea Orlandi, il fidanzato di Luana D’Orazio, l’operaia 22enne morta a causa di un incidente sul lavoro in un fabbrica in provincia di Prato: “Mi manca lei. Il suo sorriso, un suo abbraccio, un suo bacio. Luana avrebbe dato il mondo per me”. Il 27enne, operaio in una ditta che produce materassi, era fidanzato con Luana da due anni. Andrea Orlandi racconta a La Stampa l’ultima volta che si sono sentiti: dopo aver dormito insieme, la ragazza si era alzata presto, alle cinque, per andare a lavorare: “Il patto era che una volta arrivata in fabbrica mi mandasse un messaggio per dirmi che era tutto a posto. L’ho ricevuto alle 6, inondato di cuoricini e parole dolci. Non mi stanco ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 6 maggio 2021) Una confessione dolorosa e dolce quella diOrlandi, ildiD’Orazio, l’operaia 22ennea causa di un incidente sulin un fabbrica in provincia di Prato: “Mi manca lei. Il suo sorriso, un suo abbraccio, un suo bacio.avrebbe dato il mondo per me”. Il 27enne, operaio in una ditta che produce materassi, eraconda due anni.Orlandi racconta a La Stampa l’ultima volta che si sono sentiti: dopo aver dormito insieme, la ragazza si era alzata presto, alle cinque, per andare a lavorare: “Il patto era che una volta arrivata in fabbrica mi mandasse unper dirmi che era tutto a posto. L’ho ricevuto alle 6, inondato di cuoricini e parole dolci. Non mi stanco ...

Ultime Notizie dalla rete : mio ultimo Lavori di restauro alle antiche mura di Lastra a Signa ...fin dall'inizio del mio primo mandato " ha commentato il sindaco Angela Bagni - . Non si tratta solo di dare nuovamente lustro alle nostre antiche mura, realizzate nel Quattrocento come ultimo ...

Andor: Diego Luna sul set della nuova serie dell'universo di Star Wars ( È così divertente, ho fatto il mio ultimo Star Wars nel 2003 ed era tanto tempo fa. L'idea di farlo di nuovo ora è solo più eccitante di allora. Sono entusiasta di avere la possibilità di ...

"Emozioni e pensieri, così nel mio ultimo disco racconto e canto le donne" LA NAZIONE "Tanti auguri amore mio!", Fabian fa gli auguri all'amico Mertens "Tanti auguri amore mio!", scrive sui social Fabian Ruiz facendo gli auguri all'amico e compagno Mertens che oggi compie 34 anni. Tra i due c'è una grande amicizia. Ecco il post: ...

Il mio compagno vuole coltivare cannabis. Sta commettendo un reato? Buongiorno. Il mio compagno, insieme a mio padre, che è agricoltore, ha deciso di destinare un terreno di nostra proprietà alla coltivazione di cannabis sativa. Io ho già espresso ad entrambi la mia ...

