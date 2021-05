Il grande paradosso delle donne nel mondo della moda in Italia (Di giovedì 6 maggio 2021) In Italia la moda è un lavoro femminile, ma lo è soprattutto nelle fasce più basse della qualificazione professionale. Praticamente siamo rimasti ai tempi di Dickens. I risultati della ricerca di PwC sull'occupazione femminile nella moda Italiana, che il Foglio della moda pubblica in esclusiva lo potete leggere nel Foglio di oggi in edicola oppure nella nostra edicola digitale. La curatrice del Foglio della moda Fabiana Giacomotti ne discute con Erika Andreetta, partner PwC Italia e Consumer market consulting leader. Leggi su ilfoglio (Di giovedì 6 maggio 2021) Inlaè un lavoro femminile, ma lo è soprattutto nelle fasce più bassequalificazione professionale. Praticamente siamo rimasti ai tempi di Dickens. I risultatiricerca di PwC sull'occupazione femminile nellana, che il Fogliopubblica in esclusiva lo potete leggere nel Foglio di oggi in edicola oppure nella nostra edicola digitale. La curatrice del FoglioFabiana Giacomotti ne discute con Erika Andreetta, partner PwCe Consumer market consulting leader.

