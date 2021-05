Il gesto di Gilles Rocca su Instagram non passa inosservato | polemica contro L’isola dei famosi?

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : gesto Gilles

L'attore, non soddisfatto della propria esperienza, fa unclamoroso Il percorso affrontato daRocca all'interno dell' Isola dei Famosi è stato un percorso decisamente in discesa. Il ...Isola dei Famosi,Rocca fa uninaspettato Il percorso diRocca nella quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi è stato ricco di alti e bassi, derivati in particolare modo dal ...Tornato a casa Gilles Rocca ha fatto un gesto social che in molti hanno notato: è quindi scattata la polemica contro L'Isola dei famosi?Gilles Rocca elimina tutte le sue foto a L’Isola dei Famosi dall’account Instagram e si pensa ad un gesto eloquente contro la produzione del programma.