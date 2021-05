Il Fatto Quotidiano vomita odio su Sergio Ramelli. Meloni: «Vergognoso. Travaglio prenda le distanze» (Di giovedì 6 maggio 2021) Il titolo è già un’istigazione all’odio nel nome dell’antifascismo militante. Senza se e senza ma. Che non risparmia giovani vittime degli anni di piombo, massacrate a colpi di chiave inglese, come nel caso di Sergio Ramelli. Con l’unica colpa di essere anticomunista. Il Fatto Quotidiano insulta la memoria di Ramelli “Come si può inserire a scuola uno spazio per il fascio Ramelli?” È il titolo emblematico di un articolo grondante fango a firma Gianni Barbacetto sul Fatto Quotidiano di Travaglio. Vietato commemorare l’assassinio di Ramelli a opera di un gruppo di ‘democratici’ militanti di Avanguardia Operaia. I ragazzi di destra uccisi dal piombo degli anni ’70, secondo il ‘blasonato’ giornalista, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 6 maggio 2021) Il titolo è già un’istigazione all’nel nome dell’antifascismo militante. Senza se e senza ma. Che non risparmia giovani vittime degli anni di piombo, massacrate a colpi di chiave inglese, come nel caso di. Con l’unica colpa di essere anticomunista. Ilinsulta la memoria di“Come si può inserire a scuola uno spazio per il fascio?” È il titolo emblematico di un articolo grondante fango a firma Gianni Barbacetto suldi. Vietato commemorare l’assassinio dia opera di un gruppo di ‘democratici’ militanti di Avanguardia Operaia. I ragazzi di destra uccisi dal piombo degli anni ’70, secondo il ‘blasonato’ giornalista, ...

