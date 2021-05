Il divorzio dei Gates ripropone il tema di capitali enormi nelle mani di pochissimi

Leggi su cityroma

(Di giovedì 6 maggio 2021) La ex signora Bezos ha un patrimonio di 60 miliardi, le voci di rottura su Bille e Melinda hanno messo in ansia i dipendenti della loro Foundation e Amazon, a fronte di ricavi oltre i 40 miliardi in Europa, non ha sborsato un centesimo in tasse. C’è un sische va ripensato? La notizia deldi Bill e Melindaha comprensibilmente attirato l’attenzione dei media. Anche per l’affiorare di dettagli sull’accordo prematrimoniale fra i due. In particolare la concessione scritta di un weekend all’anno per Bill da trascorrere con la sua ex fidanzata per parlare di biotecnologie e dedicarsi ai videogame ha fatto sorridere molti. Per la precisione contrattuale, da un lato, ma anche per l’idea che : a) il massimo della trasgressione di Billpotesse essere così innocente, oppure b) per il brillante ...