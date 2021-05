Il discorso di Ursula von der Leyen sul Rinascimento europeo

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 6 maggio 2021) Pubblichiamo il discorrso integrale pronunciato dalla presidente della Commissione europea in occasione del decimo anniversario della conferenza sullo stato dell’Unione di Firenze. È un onore per me aprire questa edizione del decimo anniversario della conferenza sullo stato dell’Unione. Ogni anno, in occasione della Giornata dell’Europa, Firenze diventa il centro della nostra Unione. E non potrebbe esserci posto migliore di Firenze per celebrare la Giornata dell’Europa di quest’anno. Firenze è la città del. Il luogo dove tutto ebbe inizio: un nuovo inizio per le arti e la scienza, dopo la grande pestilenza del tardo medioevo. E da Firenze lo spirito delsi è diffuso anche nel resto d’Europa. La storia d’Europa è una storia di Rinascimenti. L’Europa è una storia di nuovi inizi. Dopo ogni crisi arrivava un ...