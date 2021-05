Il costo sociale ed economico del Covid sull'impresa Italia (Di giovedì 6 maggio 2021) Il futuro c'è, ma non è per tutti. Mentre la terza onda pandemica inizia la sua lenta discesa il settore produttivo Italiano si lecca le ferite e fa i conti con quel che l'aspetta nel domani. Il futuro dell'impresa Secondo una recente analisi del rapporto tra Covid e impresa realizzata da Ipsos le aziende Italiane, per superare la crisi economica, non possono far altro che puntare tutto su digitalizzazione, innovazione, immissione di nuovi prodotti sul mercato e sostenibilità. Su questo investiranno, nel futuro immediato, 2 aziende su 3 con la possibilità di intravedere più opportunità che rischi in un domani tutto da reinventare. Il problema, però, è che questo ottimismo se lo possono permettere solo le grandi imprese che, nel 61% dei casi, iniziano a intuire la luce in fondo al tunnel. Al ... Leggi su panorama (Di giovedì 6 maggio 2021) Il futuro c'è, ma non è per tutti. Mentre la terza onda pandemica inizia la sua lenta discesa il settore produttivono si lecca le ferite e fa i conti con quel che l'aspetta nel domani. Il futuro dell'Secondo una recente analisi del rapporto trarealizzata da Ipsos le aziendene, per superare la crisi economica, non possono far altro che puntare tutto su digitalizzazione, innovazione, immissione di nuovi prodotti sul mercato e sostenibilità. Su questo investiranno, nel futuro immediato, 2 aziende su 3 con la possibilità di intravedere più opportunità che rischi in un domani tutto da reinventare. Il problema, però, è che questo ottimismo se lo possono permettere solo le grandi imprese che, nel 61% dei casi, iniziano a intuire la luce in fondo al tunnel. Al ...

Il costo sociale ed economico del Covid sull'impresa Italia Panorama Servizi sociali in affanno, la giunta di Biella alle prese con le "nuove fragilità" Il settore dei servizi sociali di Biella è già in affanno per l'emergenza Covid, ma la situazione non dà segnali di miglioramento. E ora il Comune si organizza per gestire sempre più persone che richi ...

