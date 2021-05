Il coprifuoco cambia dal 17 maggio. L'ipotesi: a casa entro mezzanotte (Di giovedì 6 maggio 2021) La data cerchiata di rosso è il 14 maggio . Se i risultati del monitoraggio della prossima settimana saranno buoni e non ci sarà stata l'ondata di contagi conseguente al 'liberi tutti' del 26 aprile, ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) La data cerchiata di rosso è il 14. Se i risultati del monitoraggio della prossima settimana saranno buoni e non ci sarà stata l'ondata di contagi conseguente al 'liberi tutti' del 26 aprile, ...

Advertising

LegaSalvini : #COPRIFUOCO, GRAZIE AL LAVORO DELLA LEGA NEL GOVERNO A MAGGIO SI CAMBIA! Grazie Capitano! - infoitinterno : Il coprifuoco cambia dal 17 maggio. L’ipotesi: a casa entro mezzanotte - Max23Baldo69 : RT @Restart_Rai: ??”Tutti gli scienziati dicono di aspettare il 20 maggio per capire se le aperture sono state dannose. Sicuramente un’ora d… - paoloigna1 : RT @Restart_Rai: ??”Tutti gli scienziati dicono di aspettare il 20 maggio per capire se le aperture sono state dannose. Sicuramente un’ora d… - Restart_Rai : ??”Tutti gli scienziati dicono di aspettare il 20 maggio per capire se le aperture sono state dannose. Sicuramente u… -