Il Comune di Milazzo patrocina il Film Festival (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Comune di Milazzo patrocina il “Milazzo Film Festival 2021”. Per il sindaco: “sarà il simbolo della ripartenza” La nuova edizione del Milazzo Film Festival prende forma. Dopo l’apertura delle candidature al Concorso Internazionale di Cortometraggi, sono oltre 60 i Filmmaker che, da 14 nazioni diverse, hanno inviato finora la loro opera. “È una soddisfazione immensa aver ricevuto questa attenzione e interesse da parte di così tanti autori italiani ed esteri – ha affermato Marco Vitale, presidente dell’Associazione “L’Altra Milazzo” organizzatrice del Festival – Anche la città ha risposto con entusiasmo all’annuncio della nuova edizione della kermesse e l’Amministrazione ... Leggi su cityroma (Di giovedì 6 maggio 2021) Ildiil “2021”. Per il sindaco: “sarà il simbolo della ripartenza” La nuova edizione delprende forma. Dopo l’apertura delle candidature al Concorso Internazionale di Cortometraggi, sono oltre 60 imaker che, da 14 nazioni diverse, hanno inviato finora la loro opera. “È una soddisfazione immensa aver ricevuto questa attenzione e interesse da parte di così tanti autori italiani ed esteri – ha affermato Marco Vitale, presidente dell’Associazione “L’Altra” organizzatrice del– Anche la città ha risposto con entusiasmo all’annuncio della nuova edizione della kermesse e l’Amministrazione ...

Advertising

fainformazione : Milazzo (ME) – Alloggi popolari, pubblicata la graduatoria L’Ufficio Patrimonio del Comune ha reso nota la graduat… - fainfocronaca : Milazzo (ME) – Alloggi popolari, pubblicata la graduatoria L’Ufficio Patrimonio del Comune ha reso nota la graduat… - tempostretto : Avviati i lavori della #consultagiovanile, nel comune di #Milazzo, che ieri si è ufficialmente insediata. Ecco chi… - tempostretto : Quella in onore di S. Francesco, nel comune di Milazzo, è stata una celebrazione con pochi presenti nel rispetto de… - OggiMilazzo : Milazzo, al comune si insedia la consulta giovanile: Gabriele Saija eletto presidente -

Ultime Notizie dalla rete : Comune Milazzo Grave incidente in moto, la vittima è un operaio siciliano ...della Scala - comune italiano di 11.463 abitanti - sfociata nella morte di un motociclista . La vittima è Giuseppe Bucca , un giovane di 28anni e originario della Sicilia, precisamente di Milazzo, ...

Coronavirus in Sicilia: venerdì sarà consegnato un grosso carico di vaccini Moderna Le forniture saranno destinate alle farmacie ospedaliere: in provincia di Messina sarà interessato il Comune di Milazzo Il corriere espresso Sda di Poste Italiane consegnerà nella giornata di venerdì 29.600 dosi di vaccino Moderna contro il Covid in Sicilia . Le nuove scorte arrivano nel momento in ...

Il Comune di Milazzo patrocina il Film Festival Stretto web Milazzo (ME) – Alloggi popolari, pubblicata la graduatoria L’Ufficio Patrimonio del Comune ha reso nota la graduatoria provvisoria per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia popolare siti nel territorio milazzese, redatta dopo aver val ...

Milazzo, si è insediata la consulta giovanile: ecco chi sono i componenti Avviati i lavori della consulta giovanile, nel comune di Milazzo, che ieri si è ufficialmente insediata. Ecco chi sono i componenti.

...della Scala -italiano di 11.463 abitanti - sfociata nella morte di un motociclista . La vittima è Giuseppe Bucca , un giovane di 28anni e originario della Sicilia, precisamente di, ...Le forniture saranno destinate alle farmacie ospedaliere: in provincia di Messina sarà interessato ildiIl corriere espresso Sda di Poste Italiane consegnerà nella giornata di venerdì 29.600 dosi di vaccino Moderna contro il Covid in Sicilia . Le nuove scorte arrivano nel momento in ...L’Ufficio Patrimonio del Comune ha reso nota la graduatoria provvisoria per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia popolare siti nel territorio milazzese, redatta dopo aver val ...Avviati i lavori della consulta giovanile, nel comune di Milazzo, che ieri si è ufficialmente insediata. Ecco chi sono i componenti.