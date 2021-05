Il Centrodestra insiste per stravolgere la riforma della giustizia. I 5S contro i bavagli alle toghe difendono la bozza Bonafede (Di giovedì 6 maggio 2021) Prima la pioggia di emendamenti che ha investito la riforma della giustizia, poi le polemiche tra i partiti che sembrano lontani dal trovare un accordo. Da un lato ci sono il Movimento 5 Stelle e il Partito democratico che difendono il testo dell’ex guardasigilli Alfonso Bonafede e chiedono che il suo impianto venga confermato dalla ministra Marta Cartabia, dall’altro il Centrodestra che – assieme a Italia Viva – sta cercando di stravolgere la bozza di riforma. A spiegare la situazione sono le deputate e i deputati del M5S secondo cui “con i nostri emendamenti abbiamo intenzione di dare un contributo positivo al decreto di riforma del processo penale, rafforzandone i principi già contenuti all’interno dell’ottimo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 6 maggio 2021) Prima la pioggia di emendamenti che ha investito la, poi le polemiche tra i partiti che sembrano lontani dal trovare un accordo. Da un lato ci sono il Movimento 5 Stelle e il Partito democratico cheil testo dell’ex guardasigilli Alfonsoe chiedono che il suo impianto venga confermato dalla ministra Marta Cartabia, dall’altro ilche – assieme a Italia Viva – sta cercando diladi. A spiegare la situazione sono le deputate e i deputati del M5S secondo cui “con i nostri emendamenti abbiamo intenzione di dare un contributo positivo al decreto didel processo penale, rafforzandone i principi già contenuti all’interno dell’ottimo ...

Advertising

galli_pippo : RT @diTerralba: La Rai insiste, sino allo sfinimento, sui temi della “coesione” e “inclusione” sociale. Se davvero ci tiene, si dia da fare… - Euristic3000 : RT @diTerralba: La Rai insiste, sino allo sfinimento, sui temi della “coesione” e “inclusione” sociale. Se davvero ci tiene, si dia da fare… - diTerralba : La Rai insiste, sino allo sfinimento, sui temi della “coesione” e “inclusione” sociale. Se davvero ci tiene, si dia… - infoitinterno : Il centrodestra insiste per Draghi come successore di Mattarella - zazoomblog : Il centrodestra insiste per Draghi come successore di Mattarella - #centrodestra #insiste #Draghi -