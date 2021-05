Il caso Luana D’Orazio: lo struggente ricordo del fidanzato (Di giovedì 6 maggio 2021) Il suo fidanzato di Luana D’Orazio ha spiegato la tragedia dal suo punto di vista e l’ha ricordata in maniera emozionante. Luana D’Orazio e Andrea Orlandi (Google Images)Il celebre caso di Luana D’Orazio continua a far discutere. Morire sul posto di lavoro è un aggravante perché la mancanza di sicurezza è sempre più palese su alcuni luoghi di lavoro. La ragazza si è incastrata in un ingranaggio della macchina tessile con cui stava lavorando. L’evento le è stato fatale. Oltre il suo bambino e la sua famiglia, Luana, ha lasciato anche il suo ragazzo, Andrea Orlandi. Il ragazzo 27 anni è anche lui un operaio e lavora in una fabbrica che produce materassi. Il racconto che ne farà è struggente ed ... Leggi su chenews (Di giovedì 6 maggio 2021) Il suodiha spiegato la tragedia dal suo punto di vista e l’ha ricordata in maniera emozionante.e Andrea Orlandi (Google Images)Il celebredicontinua a far discutere. Morire sul posto di lavoro è un aggravante perché la mancanza di sicurezza è sempre più palese su alcuni luoghi di lavoro. La ragazza si è incastrata in un ingranaggio della macchina tessile con cui stava lavorando. L’evento le è stato fatale. Oltre il suo bambino e la sua famiglia,, ha lasciato anche il suo ragazzo, Andrea Orlandi. Il ragazzo 27 anni è anche lui un operaio e lavora in una fabbrica che produce materassi. Il racconto che ne farà èed ...

