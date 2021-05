Il bomber cambia agente: duello di mercato tra Milan e Juve (Di giovedì 6 maggio 2021) Gianluca Scamacca passa alla scuderia dell’agente Alessandro Lucci: radicati i rapporti del manager con Milan e Juve Non è finita bene la storia tra Gianluca Scamacca e la Football Trade dell’agente Paolo Paloni: con un ricorso presso gli organi di giustizia sportiva presso il Coni, l’attaccante aveva chiesto che venisse annullato e/o risolto il mandato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 6 maggio 2021) Gianluca Scamacca passa alla scuderia dell’Alessandro Lucci: radicati i rapporti del manager conNon è finita bene la storia tra Gianluca Scamacca e la Football Trade dell’Paolo Paloni: con un ricorso presso gli organi di giustizia sportiva presso il Coni, l’attaccante aveva chiesto che venisse annullato e/o risolto il mandato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

infoitsport : Dzeko Juve: come cambia il futuro del bomber con Mourinho - junews24com : Dzeko Juve: come cambia il futuro del bomber con Mourinho - gilnar76 : Dzeko #Juve: come cambia il ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - junews24com : Dzeko Juve: come cambia il futuro del bomber con Mourinho - - il_bomber : @matteosalvinimi Dura raccogliere 1.200 cuoricini quando con Morisi prima del Papetee ad ogni scemenza se ne raccog… -