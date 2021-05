Il boicottaggio social del calcio inglese non è servito a niente | razzisti di nuovo contro Sterling

(Di giovedì 6 maggio 2021) Raheemdel Manchester City ha subito abusisu Instagram appena 48 ore dopo la fine delsuimedia del. Le offese sono arrivate dopo la vittoria in semifinale di Champions Leagueil Paris Saint-Germain. Pensavano lanciasse un segnale forte, ilgenerale sui. Ma due giorni non sono nulla, e ida tastiera hanno ripreso da dove s’erano interrotti. Facebook, che possiede Instagram, ha dichiarato: “L’abuso razzista a Raheemè inaccettabile e non lo vogliamo su Instagram. Abbiamo rimosso il commento e preso provvedimentil’account che lo ha pubblicato. Come parte del nostro lavoro in corso ...

(di Lorenzo Di Nubila) – La Premier League ha preso provvedimenti per impedire ai club della massima serie calcistica inglese di separarsi dal campionato per raggiungere la Super League Europea (ESL).