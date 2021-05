Il ballo delle poltrone nel governo Draghi: 55 incarichi ancora da spartire (Di giovedì 6 maggio 2021) Con il fronte Ilva sistemato dall’arrivo di Franco Bernabé, Carlo Mapelli e Stefano Cao, e con Francesco Caio nel frattempo diventato nuovo amministratore delegato di Saipem, la partite per le nomine continua tra i partiti della maggioranza, con tante poltrone di peso ancora alla ricerca di qualcuno che le occupi. 55 le cariche ancora da assegnare, entro il 31 agosto 2021, in 27 diversi enti pubblici. Un numero al quale vanno poi aggiunti consigli di amministrazione e collegi sindacali delle partecipate del Tesoro, delineando così un mosaico pieno di tasselli da sistemare con cura. Per qualche capitolo che si avvia già alla sua conclusione, tanti altri ne restano ancora aperti, con i partiti ancora impegnati in un estenuante braccio di ferro per avere la meglio l’uno sull’altro. ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 6 maggio 2021) Con il fronte Ilva sistemato dall’arrivo di Franco Bernabé, Carlo Mapelli e Stefano Cao, e con Francesco Caio nel frattempo diventato nuovo amministratore delegato di Saipem, la partite per le nomine continua tra i partiti della maggioranza, con tantedi pesoalla ricerca di qualcuno che le occupi. 55 le caricheda assegnare, entro il 31 agosto 2021, in 27 diversi enti pubblici. Un numero al quale vanno poi aggiunti consigli di amministrazione e collegi sindacalipartecipate del Tesoro, delineando così un mosaico pieno di tasselli da sistemare con cura. Per qualche capitolo che si avvia già alla sua conclusione, tanti altri ne restanoaperti, con i partitiimpegnati in un estenuante braccio di ferro per avere la meglio l’uno sull’altro. ...

