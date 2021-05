Il 14 Maggio il convegno on line per il turismo balneare

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 6 maggio 2021) L’associazione Fiba-Confesercenti Campania e la Società degli avvocati amministrativisti delle province di Salerno e Avellino organizzano un’iniziativa tecnica di grande spessore in materia di demanio marittimo. Intitolato “Le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative nel 2021: tutela delle imprese balneari, certezza del diritto e garanzie della concorrenza”, il webinar è in programma venerdì 14 maggio dalle 15.30 alle 18.30 sulla piattaforma Zoom e sarà valido per il riconoscimento di tre crediti formativi agli iscritti agli ordini forensi. Fonte: MondoBalneare.com Queste le relazioni in programma: Raffaele Esposito (presidente Fiba Campania e Confesercenti della provincia di Salerno): “L’impresa balneare ai tempi del Covid-19 tra esigenze di stabilizzazione, incertezze amministrative e governo della transizione”. Pasquale D’Angiolillo (avvocato ...