Ibrahimovic-Lukaku | continua il botta e risposta? La foto dello svedese

..., maglia numero 11 del Milan , braccia al cielo e il Duomo sullo sfondo. Un'immagine evocativa , così Ibra sembra rispondere, sempre a mezzo social, all'urlo scudetto di Romelu. "...Bastano pochi secondi per capire come, nonostante la questione scudetto sia ormai archiviata a favore dei nerazzurri,sia un duello derby che resta sempre molto acceso .Zlatan Ibrahimovic ha risposto a Romelu Lukaku, pubblicando una foto curiosa nelle stories di Instagram. Prosegue il botta e risposta social tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku. L’attaccante dell’I ...Ibrahimovic posta su Instagram la foto di un particolare cappuccino, in cui è ritratta la sua immagine. messaggio di risposta a Lukaku?