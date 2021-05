I Soliti Ignoti, parente misterioso lascia Amadeus e Noemi senza parole: “Ce lo dice così?” (Di giovedì 6 maggio 2021) Ospite-detective della puntata de I Soliti Ignoti andata in onda ieri mercoledì 5 maggio è stata la cantante Noemi, che ha giocato per devolvere il montepremi al Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati. Dopo qualche errore, è arrivata alla fine della partita con 36.800 euro pronta per indovinare di chi sia papà il 79enne Alberto. Tra l’ignoto numero 4 e l’ignoto numero 3, Noemi ha scelto il primo. Amadeus a questo punto ha posto ad Alberto la consueta domanda: “È lei il padre dell’ignoto numero quattro?”. Nemmeno il tempo di chiederglielo che il signore ha risposto: “Mi dispiace, non sono io”. Il conduttore ironicamente lo ha rimproverato: “No! Ce lo dice così, subito? Nemmeno ci ha fatto aspettare”. E in tanti sui social ci hanno scherzato su: “Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Ospite-detective della puntata de Iandata in onda ieri mercoledì 5 maggio è stata la cantante, che ha giocato per devolvere il montepremi al Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati. Dopo qualche errore, è arrivata alla fine della partita con 36.800 euro pronta per indovinare di chi sia papà il 79enne Alberto. Tra l’ignoto numero 4 e l’ignoto numero 3,ha scelto il primo.a questo punto ha posto ad Alberto la consueta domanda: “È lei il padre dell’ignoto numero quattro?”. Nemmeno il tempo di chiederglielo che il signore ha risposto: “Mi dispiace, non sono io”. Il conduttore ironicamente lo ha rimproverato: “No! Ce lo, subito? Nemmeno ci ha fatto aspettare”. E in tanti sui social ci hanno scherzato su: “Il ...

