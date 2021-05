Advertising

antimafia2000 : I quadri di Gaspare Mutolo ospiti delle vetrine di Mastro Artista ad Arezzo - AaronPettinari : I quadri di Gaspare Mutolo ospiti delle vetrine di Mastro Artista ad Arezzo -

Ultime Notizie dalla rete : quadri Gaspare

LA NAZIONE

La galleria del pentito di Cosa nostra a sorpresa nella città Idel pentito e oggi pittoreMutolo saranno ospiti nelle vetrine di Mastro Artista ad Arezzo per le prossime tre settimane. Si tratta di una mostra molto particolare nata dalle mani di un ...I primi tre anni di elementari li ho fatti in una succursale dellaGozzi'. Come è stato l'... Abitavamo in un alloggio di appena 35 metri'. E finalmente è iniziata una nuova vita. 'Eh sì. ...Accelerare rimane prioritario ed obbligatorio. POTENZA – Dall’audizione, che ho voluto effettuare, al soggetto attuatore delegato Domenico Tripaldi e e all’arch. Gaspare Buonsanti capo staff per il ri ...Di seguito la nota integrale Dall’audizione, che ho voluto effettuare, al soggetto attuatore delegato Domenico Tripaldi e e all’arch. Gaspare Buonsanti capo staff per il rischio idrogeologico, è emers ...