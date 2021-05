House of the Dragon in Italia nel 2022, lo spin-off del Trono di Spade in contemporanea USA: prime foto del cast (Di giovedì 6 maggio 2021) In esclusiva House of the Dragon in Italia nel 2022. Lo spin-off del Trono di Spade, incentrato sugli antenati di Daenerys, arriverà nel nostro Paese in contemporanea con la messa in onda americana. In particolare, andrà in onda su Sky Atlantic e sarò disponibile anche su NOW. Basata sul romanzo di George R. R. Martin Fuoco e sangue, e ambientata 300 anni prima degli eventi della serie madre, House of the Dragon racconterà la storia di Casa Targaryen. HBO Max, piattaforma di streaming dove verrà pubblicato lo show, ha svelato anche le prime foto. In precedenza, la stessa aveva divulgato alcuni scatti del cast impegnato nella lettura del copione. Nel dettaglio, ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 6 maggio 2021) In esclusivaof theinnel. Lo-off deldi, incentrato sugli antenati di Daenerys, arriverà nel nostro Paese incon la messa in onda americana. In particolare, andrà in onda su Sky Atlantic e sarò disponibile anche su NOW. Basata sul romanzo di George R. R. Martin Fuoco e sangue, e ambientata 300 anni prima degli eventi della serie madre,of theracconterà la storia di Casa Targaryen. HBO Max, piattaforma di streaming dove verrà pubblicato lo show, ha svelato anche le. In precedenza, la stessa aveva divulgato alcuni scatti delimpegnato nella lettura del copione. Nel dettaglio, ...

Advertising

_diana87 : BOOM! #HouseoftheDragon arriverà in Italia nel 2022 in contemporanea con la messa in onda USA. Lo vedremo su Sky At… - Malusblade : 'House of the dragon' si torna a Westeros con il prequel del 'Trono di Spade' | - dituttounpop : Ci sono le prime immagini di #HouseOfTheDragon , il primo prequel di Game of Thrones che debutterà nel 2022 su HBO… - wireditalia : Dal set della nuova produzione Hbo, ambientata 300 anni prima delle vicende già viste nella serie originale, le imm… - TheAttitudeMag : RT @Cosmopolitan_IT: Il prequel di GOT è realtà: ci sono le foto! #HouseoftheDragon -