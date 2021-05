«Hotel Transylvania» | il nuovo corto «Monster Pets» è la cosa più divertente che avrai visto questa settimana

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 6 maggio 2021) Non dirmi che non hai ancora! Messo in linea nel pomeriggio, verso le 15, per reggere l'attesa del prossimo capitolo di, in uscita nelle sale il 2 settembre, questodi ben 6 minuti su youtube è semplicemente pazzesco. «», la (breve) storia Il povero Drac, gestore dell', è in balia del suocucciolo, Tinkles, che vuole sempre giocare a palla con lui. Peccato che la pallina del caso abbia le dimensioni di un'auto e il cagnolino quelle di un monolocale. Insomma, se Drac(ula) non vuole avere un crollo nervoso, deve trovare un amichetto con cui il cucciolo possa giocare e sfogare tutto il suo giovane entusiasmo. Comincia così ...