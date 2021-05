Helen Mirren mette a tacere ogni polemica su La Vacinada con Checco Zalone | “Genio elegante | felice di averlo fatto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 maggio 2021) Offensivo per le donne, l’attrice trattata come un oggetto, forse addirittura ignara del significato del video. Le polemiche su Ladisuonano così pretestuose e senza senso che forse non ci sarebbe stato bisogno di rispondere. Invece si è scomodata la grandeche del video per promuovere i vaccini girato con Luca Medici-è protagonista: “Sono stata entusiasta che il mio amico e ammirato collega mi abbia chiesto di partecipare. Lavorare con un uomo di tale eleganza e genialità è davvero un onore e sono moltoche ci sia tata una risposta così forte al nostro lavoro insieme“. Boom. Può bastare? No, la, che in Puglia ha la sua seconda casa e che è ormai “pugliese di adozione” aggiunge: “Sono stata ...