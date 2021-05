Hawks e Gallo da applausi: Suns stritolati. Boston e Phila, che vittorie (Di giovedì 6 maggio 2021) Prestazione di personalità da parte degli Hawks di Danilo Gallinari che superano i Suns, Portland domina a Cleveland mentre Philadelphia si sbarazza senza problemi dei Rockets. Orlando - Boston 96 - ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 6 maggio 2021) Prestazione di personalità da parte deglidi Danilo Gallinari che superano i, Portland domina a Cleveland mentredelphia si sbarazza senza problemi dei Rockets. Orlando -96 - ...

Advertising

Gazzetta_NBA : Hawks e Gallo da applausi: Suns stritolati. Boston e Phila, che vittorie - infoitsport : Gallo super: 28 punti per il volo degli Hawks. Anthony storico, Westbrook irreale: 24 assist - RassegnaZampa : #Basket #nba Gallo super: 28 punti per il volo degli Hawks. Anthony storico, Westbrook irreale: 24 assist - Chrismorv92 : @ZenoPisani Ciao Zeno, curioso di sapere la tua sugli Hawks ed il Gallo, che personalmente vedo un po sceso come minutaggio nelle rotazioni - Chrismorv92 : @rprat75 ma Gallo ha ancora restricted minutes oppure ha realmente perso minutaggio nelle rotazioni Hawks? Sta anch… -