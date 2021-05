Harry e Meghan, la nuova foto per il compleanno (e per una buona causa) (Di giovedì 6 maggio 2021) Archie Harrison è stato tra di tendenza su Twitter per buona parte della giornata del 6 maggio, giorno del secondo compleanno del primogenito di Harry e Meghan, ma gli inglesi hanno dovuto aspettare un bel po’ prima di vedere la nuova foto del bambino: ormai, si sa, i duchi di Sussex vivono in California, e i fusi orari sono quelli che sono. È stato il sito della Fondazone Archewell a pubblicare lo scatto, che poi ha iniziato a circolare anche via social sulle diverse pagine fan della coppia. Archie, jeans e sneaker, è ritratto di spalle, la testolina all’insù, mentre guarda i palloncini che stringe in mano. Nessuna ulteriore concessione ai royal watchers, almeno finora: Harry e Meghan non sembrerebbero avere nessuna intenzione di mostrare il figlio alla stampa. La pubblicazione della foto, così come era avvenuto lo scorso anno, ha avuto uno scopo benefico: i duchi, infatti, hanno invitato le persone che li seguono a supportare la campagna vaccinale contro il Covid-19. Leggi su vanityfair (Di giovedì 6 maggio 2021) Archie Harrison è stato tra di tendenza su Twitter per buona parte della giornata del 6 maggio, giorno del secondo compleanno del primogenito di Harry e Meghan, ma gli inglesi hanno dovuto aspettare un bel po’ prima di vedere la nuova foto del bambino: ormai, si sa, i duchi di Sussex vivono in California, e i fusi orari sono quelli che sono. È stato il sito della Fondazone Archewell a pubblicare lo scatto, che poi ha iniziato a circolare anche via social sulle diverse pagine fan della coppia. Archie, jeans e sneaker, è ritratto di spalle, la testolina all’insù, mentre guarda i palloncini che stringe in mano. Nessuna ulteriore concessione ai royal watchers, almeno finora: Harry e Meghan non sembrerebbero avere nessuna intenzione di mostrare il figlio alla stampa. La pubblicazione della foto, così come era avvenuto lo scorso anno, ha avuto uno scopo benefico: i duchi, infatti, hanno invitato le persone che li seguono a supportare la campagna vaccinale contro il Covid-19.

