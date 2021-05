Hard Rock Cafe® festeggia le mamme di tutto il mondo (Di giovedì 6 maggio 2021) Un fine settimana all’insegna del gusto nei Cafe di Roma e Firenze con ottimi drink e deliziose proposte gastronomiche. Roma-Firenze, 6 maggio 2021 – Un fine settimana di gusto e dolcezza per festeggiare le mamme nei Cafe di Roma e Firenze. Dal 6 al 9 maggio, infatti, sarà possibile passare la ricorrenza tipica di maggio brindando con un “Momosa” e assaggiando le gustose proposte di Hard Rock Cafe. I fan del Cafe più iconico del mondo troveranno buonissime specialità e dedicherà i suoi plateatici agli ospiti che vorranno passare un po’ di tempo all’aria aperta, naturalmente in sicurezza. Da gustosissimi antipasti, a speciali dessert, fino al cocktail “Momosa” pensato per questa occasione speciale. La festa della mamma targata Hard Rock Cafe proporrà: • ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 maggio 2021) Un fine settimana all’insegna del gusto nei Cafe di Roma e Firenze con ottimi drink e deliziose proposte gastronomiche. Roma-Firenze, 6 maggio 2021 – Un fine settimana di gusto e dolcezza perre lenei Cafe di Roma e Firenze. Dal 6 al 9 maggio, infatti, sarà possibile passare la ricorrenza tipica di maggio brindando con un “Momosa” e assaggiando le gustose proposte diCafe. I fan del Cafe più iconico deltroveranno buonissime specialità e dedicherà i suoi plateatici agli ospiti che vorranno passare un po’ di tempo all’aria aperta, naturalmente in sicurezza. Da gustosissimi antipasti, a speciali dessert, fino al cocktail “Momosa” pensato per questa occasione speciale. La festa della mamma targataCafe proporrà: • ...

PierluigiVito : Quello che non ti aspetti di trovare in questa storia è un brigatista che amava suonare l'hard rock e aveva una cov… - Andrea21811848 : Questa canzone è uscita che lui aveva 18.000 follower e in pochi lo cagavano. Ora ne ha 187.000 e lui e la sua canz… - Sabbath_fed : @Adiaphorastoica L'assolo più bello della storia dell'Hard Rock. Randy Rhoads! - ineedtobelovedx : In quarta elementare ascoltavo hard rock hallelujah In prima liceo ascoltavo gli one direction Com'è avvenuto que… - IIMIMINA : HARD ROCK LAKSJDJSSJJDS #holspace -

Ultime Notizie dalla rete : Hard Rock TrentodocDay: anteprima ai microfoni di Cotto&Ascoltato con Sabrina Schench tra playlist e bollicine I dieci brani sotto la sapiente direzione degli ospiti speciali, hanno abbracciato classic rock, musica leggera italiana e hard rock. Dagli Ac/Dc, a Pino Daniele,passando per Talking Heads , David ...

Fortnite, entrate per 9 miliardi di dollari nei primi due anni ... da Samus Aran di Metroid a Katniss Everdeen di The Hunger Games, da The Bride della serie Kill Bill di Quentin Tarantino a John McClane di Die Hard, senza dimenticare Naruto, Lebron James e The Rock.

Hard Rock Cafe® festeggia le mamme di tutto il mondo Adnkronos Hard Rock Cafe® festeggia le mamme di tutto il mondo Un fine settimana all'insegna del gusto nei Cafe di Roma e Firenze con ottimi drink e deliziose proposte gastronomiche. Roma-Firenze, 6 maggio 2021 – Un fine settimana di gusto e dolcezza per festeggi ...

Hard Rock Cafè festeggia le mamme di tutto il mondo I fan del Cafe più iconico del mondo troveranno diverse specialità. Hard Rock Cafe dedicherà i suoi plateatici agli ospiti che vorranno passare un po’ di tempo all’aria aperta, naturalmente in sicurez ...

I dieci brani sotto la sapiente direzione degli ospiti speciali, hanno abbracciato classic, musica leggera italiana e. Dagli Ac/Dc, a Pino Daniele,passando per Talking Heads , David ...... da Samus Aran di Metroid a Katniss Everdeen di The Hunger Games, da The Bride della serie Kill Bill di Quentin Tarantino a John McClane di Die, senza dimenticare Naruto, Lebron James e TheUn fine settimana all'insegna del gusto nei Cafe di Roma e Firenze con ottimi drink e deliziose proposte gastronomiche. Roma-Firenze, 6 maggio 2021 – Un fine settimana di gusto e dolcezza per festeggi ...I fan del Cafe più iconico del mondo troveranno diverse specialità. Hard Rock Cafe dedicherà i suoi plateatici agli ospiti che vorranno passare un po’ di tempo all’aria aperta, naturalmente in sicurez ...