«Guerra Brexit» per Jersey | Johnson manda la Royal Navy | la Francia due navi da guerra

Advertising

repubblica : Brexit, guerra della pesca con la Francia: la Gran Bretagna schiera 2 navi da guerra davanti all'isola di Jersey - Agenzia_Italia : Pesca nella Manica, la Gran Bretagna schiera la Royal Navy - iofausto : RT @_DAGOSPIA_: BORIS JOHNSON INVIA DUE NAVI DA GUERRA DAVANTI ALL'ISOLA DI JERSEY, MACRON RISPONDE... - ruiciccio : RT @Miti_Vigliero: ?? JOHNSON INVIA DUE NAVI DA GUERRA DAVANTI ALL'ISOLA DI JERSEY PER CONTRASTARE I PESCHERECCI FRANCESI CHE BLOCCANO L'ACC… - Miti_Vigliero : ?? JOHNSON INVIA DUE NAVI DA GUERRA DAVANTI ALL'ISOLA DI JERSEY PER CONTRASTARE I PESCHERECCI FRANCESI CHE BLOCCANO… -

Ultime Notizie dalla rete : Guerra Brexit

...la drammaticità della tensione è un ulteriore segnale di come in questi mesi successivi alla... Adesso entrano in scena pure le navi da: e non è un buon auspicio.Escalation posttra Regno Unito e Francia sulla pesca nella Manica. Sono arrivate in zona, nelle prime ore di oggi le due navi dabritanniche Severn e Tamar inviate ieri sera su decisione del premier ...La Francia ha inviato due motovedette nei pressi dell'isola di Jersey, dove da stamattina è in atto una protesta di una cinquantina di pescherecci francesi. Lo si apprende dalle autorità marittime. Su ...Il premier britannico Johnson ha inviato due motovedette della Royal Navy per proteggere l’isola di Jersey da un blocco marittimo minacciato dai pescatori francesi ...