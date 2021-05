Guardia di Finanza | pubblicato il bando per l’arruolamento di 1030 allievi marescialli

(Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale n. 31 del 20 aprile 2021 – è statoildi concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione al 93° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti delladidi: a) n. 983del contingente ordinario; b) n. 47del contingente di mare. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani, anche se già alle armi che: – alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il giorno di compimento del 26° anno di età; – abbiano, se minorenni alla data di presentazione della domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente in via esclusiva la ...

... per titoli ed esami, per l' ammissione al 93° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di: a) n. 983 allievi marescialli del contingente ordinario; b) n. 47 allievi ...