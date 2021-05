Guardia costiera spara contro peschereccio italiano in zona libica | ferito comandante

Advertising

Corriere : La Guardia costiera libica spara a due pescherecci italiani: ferito un comandante - repubblica : ?? Guardia costiera libica spara a due pescherecci italiani: un ferito - ilpost : La Guardia costiera libica ha sparato dei colpi di avvertimento contro due pescherecci italiani: uno dei due comand… - _MacsF : RT @vitalbaa: Ora che la Guardia Costiera Libica ha sparato a un’imbarcazione italiana, e non a migranti in fuga, ferendo un italiano, non… - GiorgioAntonel1 : RT @soniabetz1: la Guardia costiera libica ha aperto il fuoco contro due pescherecci italiani. Sono pazzi?? -

Ad un primo superficiale sguardo sembrerebbe paradossale continuare ad addestrare lalibica per riceverne in cambio continue segnalazioni di violenze sui migranti e colpi di ..."E' un fatto gravissimo e inammissibile. Chiediamo che venga fatta chiarezza rapidamente sull'attacco subito da pescherecci italiani da parte dellalibica che ha causato il ferimento del comandante Giuseppe Giacalone a cui va la nostra solidarietà. E' inaccettabile che venga messa a rischio la sicurezza dei nostri pescatori". ...Il peschereccio “Aliseo” della flotta di Mazara del Vallo, che era impegnato con altre due imbarcazioni in una battuta al largo delle coste di Bengasi, è stato fatto segno a colpi di arma da fuoco da ...Palermo, 6 mag. (Adnkronos) - "Sono stati momenti di grande paura, e di preoccupazione. Per fortuna è finita bene. Voglio ringraziare il Governo e la Marina militare italiana". Lo ha detto all'Adnkron ...