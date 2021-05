Guardia Costiera libica spara contro tre pescherecci italiani Ferito il comandante dell' Aliseo

Advertising

repubblica : ?? Guardia costiera libica spara a due pescherecci italiani: un ferito - ilpost : La Guardia costiera libica ha sparato dei colpi di avvertimento contro due pescherecci italiani: uno dei due comand… - Corriere : La Guardia costiera libica spara a due pescherecci italiani: ferito un comandante - andreapalladino : La Guardia costiera libica che spara ai pescherecci è la conferma di quanto abbiamo raccontato nell'inchiesta congi… - ScaturroRuggero : RT @rep_palermo: Libia, la guardia costiera spara contro peschereccio italiano: ferito il comandante [di Vincenzo Nigro] [aggiornamento del… -

Ultime Notizie dalla rete : Guardia Costiera

Ancora tensioni nel mar Mediterraeo, dove oggi si è verificata una sparatoria che ha visto come protagonisti una motovedetta dellalibica ed un peschereccio italiano. Dopo il tentato abordaggio e sequestro di 8 pescherecci di Mazara del Vallo, salvati dalla Marina militare italiana, arriva dunque oggi la notizia ...E' questo uno dei tre interventi effettuati in provincia di Imperia dallanell'ambito dell'operazione 'Onda Blu' che ha interessato l'intero territorio ligure.Roma, 06 mag 18:26 - (Agenzia Nova) - Il deputato di Leu Erasmo Palazzotto, nell'apprendere degli spari della guardia costiera libica verso tre pescherecci italiani con il ferimento del comandante di ...Stamattina la Guardia costiera, con un elicottero AW139 (Nemo) partito dalla Base Aeromobili Nucleo Aereo e Sezione Volo Elicotteri di Catania, è stata protagonista di un soccorso spettacolare in alto ...