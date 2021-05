Gruppo Volkswagen - Trimestrale in spolvero grazie a Porsche e Audi (Di giovedì 6 maggio 2021) Il trend è noto da tempo, ma ha ripreso vigore solo negli ultimi mesi: in periodi di crisi economica, come quella attuale, la domanda automobilistica è sostenuta essenzialmente dai segmenti premium. Ne stanno beneficiando non solo le aziende più esposte all'alto di gamma, come la Daimler e la BMW, ma anche costruttori generalisti come la General Motors, la Ford o Stellantis. Tutte, nel presentare i conti trimestrali, hanno sottolineato il contributo del miglior mix di prodotto: in sostanza, il rimbalzo dei volumi determinato dal favorevole confronto con l'anno scorso è accompagnato dalla vendita di modelli di fascia alta che garantiscono una migliore redditività. Non è da meno il Gruppo Volkswagen, che nel primo trimestre ha tratto vantaggio del contributo delle controllate Audi e Porsche per proseguire lungo il ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 6 maggio 2021) Il trend è noto da tempo, ma ha ripreso vigore solo negli ultimi mesi: in periodi di crisi economica, come quella attuale, la domanda automobilistica è sostenuta essenzialmente dai segmenti premium. Ne stanno beneficiando non solo le aziende più esposte all'alto di gamma, come la Daimler e la BMW, ma anche costruttori generalisti come la General Motors, la Ford o Stellantis. Tutte, nel presentare i conti trimestrali, hanno sottolineato il contributo del miglior mix di prodotto: in sostanza, il rimbalzo dei volumi determinato dal favorevole confronto con l'anno scorso è accompagnato dalla vendita di modelli di fascia alta che garantiscono una migliore redditività. Non è da meno il, che nel primo trimestre ha tratto vantaggio del contributo delle controllateper proseguire lungo il ...

