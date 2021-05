Gruppo Hera: oltre 2 mld di euro distribuiti sul territorio (Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) - Nel 2020, 2 miliardi di euro distribuiti sul territorio, 740 milioni di euro (+6%) le forniture locali, con un indotto occupazionale di 8.800 persone, di cui 864 svantaggiate; 100% energia elettrica rinnovabile per tutti i clienti residenziali; tra le prime 10 città in Italia per raccolta differenziata pro capite, quattro sono gestite da Hera; 93mila studenti coinvolti nelle attività di educazione ambientale. Sono alcuni dei dati contenuti nel Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Hera, che comprende anche gli obiettivi futuri: -37% le emissioni di gas serra al 2030, -25% di risparmio di consumi idrici interni al 2030, +300% la produzione di biometano al 2030. Al centro, creare valore assieme alle comunità servite. Il valore economico distribuito a ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) - Nel 2020, 2 miliardi disul, 740 milioni di(+6%) le forniture locali, con un indotto occupazionale di 8.800 persone, di cui 864 svantaggiate; 100% energia elettrica rinnovabile per tutti i clienti residenziali; tra le prime 10 città in Italia per raccolta differenziata pro capite, quattro sono gestite da; 93mila studenti coinvolti nelle attività di educazione ambientale. Sono alcuni dei dati contenuti nel Bilancio di Sostenibilità del, che comprende anche gli obiettivi futuri: -37% le emissioni di gas serra al 2030, -25% di risparmio di consumi idrici interni al 2030, +300% la produzione di biometano al 2030. Al centro, creare valore assieme alle comunità servite. Il valore economico distribuito a ...

Advertising

TV7Benevento : Gruppo Hera: oltre 2 mld di euro distribuiti sul territorio... - GruppoHera : Creazione di #ValoreCondiviso e benefici per i territori serviti al centro del #BilancioSostenibilità20 del… - news_forlicesen : La crescita sostenibile del Gruppo Hera, i numeri del Bilancio di sostenibilità 2020 - AldoGebbia : RT @AldoGebbia: Il Gruppo Hera modifica Statuto per aggiornare la sua 'mission' sociale via @repubblica @GruppoHera #ESG #sostenibilità #… - AldoGebbia : Il Gruppo Hera modifica Statuto per aggiornare la sua 'mission' sociale via @repubblica @GruppoHera #ESG… -