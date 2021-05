Green pass: vaccini e coprifuoco l’Italia punta ad un’estate free (Di giovedì 6 maggio 2021) Con l’estate che si avvicina è tempo di guardare al turismo e dare una svolta alle restrizioni causate dalla pandemia. l’Italia si mette in gioco per ripartire al meglio e tra Green pass, vaccinazioni e coprifuoco punta ad un’estate covid free Estate in Italia: abolire o posticipare il coprifuoco? In discussione, c’è ormai da all’ordine Leggi su periodicodaily (Di giovedì 6 maggio 2021) Con l’estate che si avvicina è tempo di guardare al turismo e dare una svolta alle restrizioni causate dalla pandemia.si mette in gioco per ripartire al meglio e tra, vaccinazioni eadcovidEstate in Italia: abolire o posticipare il? In discussione, c’è ormai da all’ordine

Advertising

sole24ore : #Turismo, con il «green pass» da metà maggio niente più quarantena per chi viaggia in #Italia:… - borghi_claudio : Di tutte le obiezioni che si possono fare al green pass (e ce ne sono una marea) quella più incomprensibile per me… - sole24ore : ?? Per muoversi basterà l'attestato di vaccinazione, il certificato di guarigione o un tampone negativo. L’ordinanza… - matteo_1093 : Gli albergatori di Jesolo contro il 'green pass': «È un ostacolo al turismo». Ma come? Non lo chiedevano le associa… - AndreaSALIERI1 : RT @FelipeKarmelo: Metteranno i tornelli col green pass per qualsiasi attività 'non necessaria'. È palese, chi vi dice di no è complice.… -