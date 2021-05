Green pass per viaggiare: “Decisivo per rilanciare il turismo, anche a Bergamo” (Di venerdì 7 maggio 2021) Arriverà per la seconda metà di maggio il Green pass, il “passaporto verde” che attesterà di aver ricevuto entrambe le dosi di vaccino anti-Covid, di essere risultati negativi a un tampone rapido o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti il viaggio oppure di aver contratto ed essere guariti dal Covid. Il documento sarà fondamentale anche per l’ingresso degli stranieri nel nostro Paese e precederà il “fratello” europeo, per il quale bisognerà invece attendere la seconda metà di giugno. “È una bellissima notizia che accelererà indubitabilmente la ripresa del turismo internazionale, che è fondamentale per la nostra città e i nostri territori – è il commento dell’amministratore delegato di VisitBergamo Christophe Sanchez -. Le parole di Draghi (‘Prenotate le vacanze ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 7 maggio 2021) Arriverà per la seconda metà di maggio il, il “aporto verde” che attesterà di aver ricevuto entrambe le dosi di vaccino anti-Covid, di essere risultati negativi a un tampone rapido o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti il viaggio oppure di aver contratto ed essere guariti dal Covid. Il documento sarà fondamentaleper l’ingresso degli stranieri nel nostro Paese e precederà il “fratello” europeo, per il quale bisognerà invece attendere la seconda metà di giugno. “È una bellissima notizia che accelererà indubitabilmente la ripresa delinternazionale, che è fondamentale per la nostra città e i nostri territori – è il commento dell’amministratore delegato di VisitChristophe Sz -. Le parole di Draghi (‘Prenotate le vacanze ...

borghi_claudio : Tagliamo la testa al toro, inviteremo il Prof. Ioannidis in Parlamento e così vedremo davvero che dice su lockdown,… - borghi_claudio : Farò una lista delle cose su cui NON avete bisogno di convincermi: 1) che lo spread dipende dalla BCE 2) che l'euro… - borghi_claudio : Di tutte le obiezioni che si possono fare al green pass (e ce ne sono una marea) quella più incomprensibile per me… - dok2172 : RT @noitre32: Ma chi ha avuto la bella idea del green pass per i centri commerciali? Voglio proprio vedere quante persone sono disposte a f… - Mibavi1 : RT @borghi_claudio: Tagliamo la testa al toro, inviteremo il Prof. Ioannidis in Parlamento e così vedremo davvero che dice su lockdown, cop… -