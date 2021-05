Green pass nazionale, come funziona e perché il Garante dice no (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma - Mentre il Governo Draghi accelera sulla certificazione verde nazionale, annunciandola in arrivo per metà maggio, con l'obiettivo dichiarato di far ripartire il turismo, c'è chi frena sul ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma - Mentre il Governo Draghi accelera sulla certificazione verde, annunciandola in arrivo per metà maggio, con l'obiettivo dichiarato di far ripartire il turismo, c'è chi frena sul ...

Advertising

borghi_claudio : Farò una lista delle cose su cui NON avete bisogno di convincermi: 1) che lo spread dipende dalla BCE 2) che l'euro… - borghi_claudio : Di tutte le obiezioni che si possono fare al green pass (e ce ne sono una marea) quella più incomprensibile per me… - sole24ore : #Turismo, con il «green pass» da metà maggio niente più quarantena per chi viaggia in #Italia:… - Lukyluke311 : RT @Ilconservator: La ex quarta potenza mondiale ridotta al green pass Maledetti - DariaCarta : RT @SVoxitalia: Green pass? Il Covid è una scusaL’Ue l’aveva già previsto nel 2018 -