Grecia | nuovi scioperi e proteste contro riforma del lavoro

Una serie di scioperi e di proteste di piazza è prevista per oggi in, per la seconda volta in una settimana, contro la riforma del lavoro voluta dal governo conservatore che introduce la flessibilità degli orarie regolamenta lo smart working. Manifestazioni ......e Syria oltre ad aver partecipato attivamente durante l'emergenza profughi innel ... donandostrumenti musicali per i suoi giovani studenti. Oceanus onlus è inoltre beneficiaria di ...(ANSA-AFP) - ATENE, 06 MAG - Una serie di scioperi e di proteste di piazza è prevista per oggi in Grecia, per la seconda volta in una settimana, contro la riforma del lavoro voluta dal governo conserv ...AirBaltic potenzia il network dei collegamenti operati da Riga: da luglio saranno introdotte le nuove destinazioni di Pisa, Valencia e Kos.