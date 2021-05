Grassi: Da 30 anni negati poteri speciali alla capitale (Di giovedì 6 maggio 2021) – “L’analisi del presidente emerito della Corte Costituzionale, Sabino Cassese, in audizione in commissione Affari costituzionali alla Camera sul disegno di legge per il riconoscimento di uno status giuridico speciale a Roma capitale, è amara e per certi aspetti condivisibile”, È quanto dichiara il presidente del Movimento civico Roma Sceglie Roma, Raimondo Grassi (nella foto). “Tuttavia – continua Grassi – se come dice Cassese ‘a Roma c’è un problema endemico di capacità amministrativa, al di là degli orientamenti politici di chi la governa’ e che ‘la città è andata decadendo nel tempo’ forse un po’ di responsabilità ce l’hanno i diversi esecutivi nazionali che in trenta anni non hanno mai affrontato il tema della capitale com’era giusto fare, se non sotto elezioni, negando ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 6 maggio 2021) – “L’analisi del presidente emerito della Corte Costituzionale, Sabino Cassese, in audizione in commissione Affari costituzionaliCamera sul disegno di legge per il riconoscimento di uno status giuridico speciale a Roma, è amara e per certi aspetti condivisibile”, È quanto dichiara il presidente del Movimento civico Roma Sceglie Roma, Raimondo(nella foto). “Tuttavia – continua– se come dice Cassese ‘a Roma c’è un problema endemico di capacità amministrativa, al di là degli orientamenti politici di chi la governa’ e che ‘la città è andata decadendo nel tempo’ forse un po’ di responsabilità ce l’hanno i diversi esecutivi nazionali che in trentanon hanno mai affrontato il tema dellacom’era giusto fare, se non sotto elezioni, negando ...

