GPU per il mining di criptovalute e non solo: ora arrivano anche i primi SSD dedicati all'estrazione di Chia Coin (Di giovedì 6 maggio 2021) Il mining di criptovalute è un argomento molto discusso in questo periodo, soprattutto da quando sono state immesse sul mercato le nuove GPU. In seguito all'incredibile boom di mining, anche le schede grafiche di nuova generazione sono state rapidamente vendute, rendendo difficile la loro reperibilità. Ora però a quanto pare non sono solo le GPU ad essere utilizzate dai miner, ma in molti stanno passando agli SSD, dopo la recente comparsa della criptovaluta Chiamata Chia Coin. Chia Coin ha guadagnato enorme popolarità e ciò ha comportato un massiccio aumento delle vendite di dispositivi di archiviazione ad alta capacità. In questo modo si prevede una carenza nel prossimo futuro di prodotti SSD e HDD. Tuttavia TeamGroup ...

