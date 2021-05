Governare il futuro Tre mosse per difendere i bambini dalla pedofilia online

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 6 maggio 2021) (a cura di G. Scorza) Ieri si è celebrata la giornata nazionale per la lotta alla, uno dei crimini più ignobili che affligge la nostra società non certo da ieri e da ben prima dell’invenzione di Internet. È, però, fuor di dubbio che, nella dimensione digitale, certi orrori trovano, purtroppo, terreno fertile per accadere, verificarsi e aumentare. Vale, quindi, forse la pena, fermarsi un istante a riflettere su cosa si può e, anzi, forse, si dovrebbe fare per rendere Internet e dintorni un luogo-non luogo più sicuro per i più piccoli. Innanzitutto, in questa prospettiva, credo che ieri ciascuno di noi adulti - ciascuno nel proprio ruolo e con le proprie responsabilità professionali, istituzionali, di genitori o, semplicemente, di adulti – avrebbe dovuto rivolgere ai più piccoli quelle scuse che così di frequente chiediamo loro di porgerci o di porgersi perché ...