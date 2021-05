Golf | Henrik Stenson | che fine ha fatto?

(Di giovedì 6 maggio 2021)dopo essere stato numero due al mondo, aver vinto un major e numerosi tornei sta attraversando un momento negativo. Nell’ultimo anno e con l’inizio di questo infatti ha mancato parecchi tagli ed è uscito dalla top cento dell’ordine di merito mondiale.: le vittorie in carriera La carriera diè sicuramente invidiabile, con all’attivo ben undici tornei vinti sullo European Tour e altri sei sul PGA Tour. Le sue vittorie più importanti sono sicuramente il WGC-Accenture Match Play Championship nel lontano 2007, il The Players Championship nel 2009, il Tour Championship nel 2013, la doppia vittoria consecutiva del DP World Tour Championship a Dubai nel 2013 e nel 2014. Ma la vittoria più importante è spettacolare della sua carriera è arrivata ...

...Club Margara è già stato il teatro di gara di ben 21 edizioni del Challenge Tour tra il 1981 e il 2008 e quest'anno accoglierà anche l'Italian Challenge Open . Da Miguel Angel Jimenez a...Da Miguel Angel Jimenez aStenson, passando per Costantino Rocca ed Edoardo Molinari, sono ... Nel 2019 ilClub Margara ha infatti ricevuto il premio 'Impegnati nel verde', riconoscimento ...Henrik Stenson dopo essere stato numero due al mondo, aver vinto un major e numerosi tornei sta attraversando un momento negativo.A distanza di sette anni torna l'Open d'Italia in rosa. Andrà in scena al Golf Margara dal 28 al 30 maggio Ritorno e traguardo storico per il Ladies Italian Open che rientra nel calendario del Ladies ...