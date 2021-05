Gli Usa danno una spallata a Big Pharma | “Sì alla revoca dei brevetti sui vaccini”

(Di giovedì 6 maggio 2021) Mentre l’Ue ancora ieri rifiutava la proposta di Oxfam e di altri Paesi in difficoltà di togliere il monopolio a bige liberare idai, gli Stati Uniti decidono di fare il grande passo e rinunciareprotezione deisuianti-Covid. È una svolta di grande importanza, soprattutto per i Paesi più poveri e per quelli in fortissima difficoltà. India e Brasile su tutti. Così questi Stati potranno fabbricarsi in casa il siero anti-virus. L’annuncio, come riporta il Corriere, è arrivato con una nota firmata da Katherine Tai, rappresentante per il Commercio, una delle più strette collaboratrici di Joe Biden: “Questa è una crisi sanitaria globale. E circostanze eccezionali richiedono misure eccezionali”.Ha aggiunto la Tai: “Noi crediamo fortemente ...

Advertising

WRicciardi : Decisione epocale Coronavirus nel mondo, gli Usa favorevoli a rimuovere i brevetti sui vaccini - Agenzia_Ansa : 'E' una crisi sanitaria mondiale e le circostanze straordinarie invocano misure straordinarie', gli Usa annunciano… - M5S_Europa : Ringraziamo @AmbassadorTai per la coraggiosa decisione di schierare gli USA dalla parte giusta della storia. Adesso… - GiuseppeCult : RT @tempoweb: #Vaccino gli #Usa di #Biden appoggiano la revoca dei brevetti: misura straordinaria contro il #Covid #wto #5maggio #covid19 #… - marco_bragazzi : RT @FabSciarratta: A pensar male si fa peccato eccetera eccetera. Gli #USA si stanno rendendo conto che perderanno la guerra geopolitica su… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli Usa

... ma solo dire non si aspetta inflazione particolare, ma in caso contrario la FED hastrumenti e ... sorprende poco che i futuressi siano ripresi ulteriormente all'apertura della seduta asiatica,...Ricordatevi che parliamo di PIL pro capite, cioè per abitante, e non in senso assoluto (dovesono primi, la Cina seconda ed il Giappone terzo). Continuiamo. Seguono i Paesi Bassi con $51.289,...Le 11 milioni di mascherine distribuiti ogni giorno nelle scuole, poco utilizzate perché considerate fastidiose e inadatte, non possono essere modificate. Ecco le ragioni ...La risposta l’ha data lo stesso presidente della Fed Powell a Bloomberg in marzo Sappiamo che l'impatto delle variazioni dei tassi d'interesse impiega circa 18 mesi per farsi sentire sull'economia rea ...